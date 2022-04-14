İstanbul'un güzelliklerinden "Soğan yarım Adası" görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un güzelliklerinden "Soğan yarım Adası" görenleri hayran bırakıyor

14.04.2022 13:02
İstanbul'un güzelliklerinden "Soğan yarım Adası" görenleri hayran bırakıyor

Beykoz'da Riva'nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, 'Soğan yarım Adası' yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor.

Beykoz'da Riva'nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, 'Soğan yarım Adası' yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Dalgalarla baş başa kalan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti.

Beykoz'da Riva Elmasburnu açıklarında yer alan ve etrafı turkuvaz sular ile çevrilmiş olan 'Soğan Adası' görenleri hayran bırakıyor. Otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Soğan Adası, yeşil ile mavinin bütünleşmesi ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Adada insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor. Sessizliği ile ziyaretçilerini mest eden yarım adaya, sahil ile birleşik olan kısmından yürüyerek gidilebiliyor. Yarım Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Yeşilin ve mavinin harika uyumunun oluştuğu Soğan yarım Adası, dron ile görüntülendi.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

YORUMLAR
500
Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek Siber yetenekler TEKNOFEST Hack Karadeniz'de mücadele edecek Denizlerde av yasağı başlıyor Denizlerde av yasağı başlıyor

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un güzelliklerinden 'Soğan yarım Adası' görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un güzelliklerinden "Soğan yarım Adası" görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement