İSTANBUL'UN HAVASI İYİLEŞTİ, ÇÖPÜ AZALDI, SU TÜKETİMİ ARTTI - Son Dakika
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İSTANBUL'UN HAVASI İYİLEŞTİ, ÇÖPÜ AZALDI, SU TÜKETİMİ ARTTI

7 saat önce

İSTANBUL'un nüfusunun her geçen gün artmasına karşın, geçen yıl evsel atık miktarında düşüş yaşandı.

İSTANBUL'UN HAVASI İYİLEŞTİ, ÇÖPÜ AZALDI, SU TÜKETİMİ ARTTI, System.String[]

İSTANBUL'un nüfusunun her geçen gün artmasına karşın, geçen yıl evsel atık miktarında düşüş yaşandı. 2018 yılında İstanbul'un evsel atık miktarı 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ile ilgili bazı istatistiki bilgileri yayınladı. Ofisin verilerine göre hava kalitesinde yüzde 28,6 iyileşme meydana geldi. 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 55 iken, 1-12 Nisan 2020 tarihleri arasında 39'a düştü. Mart ve Nisan'da en yüksek hava kirliliği Kartal, Ümraniye ve Kadıköy istasyonlarında ölçüldü. En düşük hava kirliliği ise Kandilli, Sarıyer ve Büyükada istasyonlarında kaydedildi.

SU TÜKETİMİ ARTTI

İstanbul'da kullanıma sunulan temiz su miktarı 2009'dan bugüne yüzde 32 oranında arttı. Kişi başı su tüketim miktarı yıllık 56 metreküpten 68,4 metreküpe yükseldi.

ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

İstanbul'da bir yılda üretilen evsel atık miktarı azaldı. İstanbul'da her gün oluşan evsel atık miktar 2018'de 18 bin 844 ton iken, 2019'da 16 bin 656 tona geriledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde en fazla evsel atık Küçükçekmece ilçesinden toplandı. Küçükçekmece'yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye ilçeleri takip etti. 2019'da en fazla evsel atık, en kalabalık ilçe olan Esenyurt'tan toplandı. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Bağcılar takip etti. Kişi başına düşen evsel atık miktarı açısından Adalar, Şile, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilk sıralarda yer aldı.

ÇÖP TOPLAMA SEFER SAYISI EN FAZLA FATİH'TE

Çöp toplama sefer sayılarına bakıldığında ise Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece ve Şişli en fazla sefer yapılan ilçeler oldu. Sefer sayıları ilçelerin nüfusuna oranlandığında ise Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri öne çıktı.

EN FAZLA HAFRİYAT 2017'DE

İstanbul'da, son 10 yılda, en yüksek hafriyat 2017 yılında gerçekleşirken, 2019 yılında, 2017'ye göre yüzde 63 oranında azalma oldu. 2017 yılında, 83 milyon 420 bin 185 ton hafriyat çıkarken, 2019 yılında ise 30 milyon 762 bin 781 ton oldu. 2019 yılında 5 bin 929 gemiden 187 bin metreküp atık toplandı. Son 10 yılda, en fazla gemi atığı 2015 yılında toplandı.

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:45 Kaynak: DHA

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