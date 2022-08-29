Korku filmlerini aratmayan görüntüler! Maltepe sahilinde lodos nedeniyle batan "hayalet gemi" objektiflere yansıdı - Son Dakika
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Korku filmlerini aratmayan görüntüler! Maltepe sahilinde lodos nedeniyle batan "hayalet gemi" objektiflere yansıdı

29.08.2022 09:56

İstanbul Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan "Erdemler 6" isimli gemi, su altı kirliliğine dikkat çekmek adına görüntülendi. Adeta korku filmlerini aratmayan görüntülerde gemiden etrafa saçılan lastikler, el arabası ve sandalyelerin bulunması dikkat çekti.

Marmara Denizinde su altı yaşamını görüntüleyen dalgıç İsa Şahintürk Maltepe Sahilinde lodos nedeniyle batan "Erdemler 6" isimli gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi. Sualtından görüntülenen geminin çevresinden el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü.

İstanbul'un hayalet gemisi böyle görüntülendi

1 GEMİ HALEN YARI BATIK HALDE SAHİLDE

Sualtında yarı batık haldeki gemi adeta korku film sahnelerini aratmadı. Birçok eşyanın su altında dağılmış bir halde bulunmasından dolayı Şahintürk sualtı kirliliğinin önüne geçilmesi için atık maddelerin toplanması gerektiğini ifade etti. Erdemler 6 isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı. Ancak hemen yanında bulunan AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.

İstanbul'un hayalet gemisi böyle görüntülendi

"YATAK, MANGAL VE LASTİKLERİ SU ALTINDA GÖRMEK MÜMKÜN"

Bazı gemilerin batırılarak turizm için kullanıldığını ifade eden Dalgıç İsa Şahintürk, "Gemi kendiliğinden olumsuz hava koşulları etkisiyle battı. Bu nedenle içerisinde bulunan eşyalarda gemi ile birlikte önlem alınmadan battığı için tehlike arz ediyor. Söküm işlemleri yapılmadan içerisine çocuklar yüzerek girmeye çalışıyordu. Buda büyük bir tehlike oluşturuyordu. Su altında geminin içerisinde bulunan birçok eşya denize dağılmış bir durumda. Dalış yaptığım sırada bunların hepsini görüntüledim. Su altı dron ile de çekilen görüntülerde gördüğünüz gibi içeride birçok eşya etrafa saçılmış. En önemli sorun etrafa saçılan bu atıklardır. Su altı görüntülerinde en çok kameralarımıza takılan gemilerin yanaşması için yerleştirilen lastikler oldu. Denizin kirlenmesinde çok büyük bir faktör. Lastiklerin ve o denize dökülen atıkların temizlenmesi gerekiyor. Yatak, mangal, lastik ve pet şişelerini su altında görmek mümkün" dedi.

İstanbul'un hayalet gemisi böyle görüntülendi

"SU ALTI KİRLENİYOR"

İstanbul sahilleri açıklarında bir çok gemi demirlemiş ve icralık bir durumda beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bir çoğu süre kullanılmadığı için kuvvetli lodos ile birlikte kıyıya sürüklenerek batıyor. Bu durum su altı kirliliğinin artmasına neden oluyor.

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Hayalet gemisi sualtından görüntülendi Hayalet gemisi sualtından görüntülendi ALİBEYKÖY'DE YOL GÖLE DÖNDÜ ALİBEYKÖY'DE YOL GÖLE DÖNDÜ
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Korku filmlerini aratmayan görüntüler! Maltepe sahilinde lodos nedeniyle batan 'hayalet gemi' objektiflere yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korku filmlerini aratmayan görüntüler! Maltepe sahilinde lodos nedeniyle batan "hayalet gemi" objektiflere yansıdı - Son Dakika
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