"İstanbul'un Hazineleri", 14 Nisan'a kadar TİEM'de ziyarete açık olacak - Son Dakika
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"İstanbul'un Hazineleri", 14 Nisan'a kadar TİEM'de ziyarete açık olacak

30.03.2022 20:58
"İstanbul'un Hazineleri", 14 Nisan'a kadar TİEM'de ziyarete açık olacak

Ebru, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür sanatlarına ait örneklerin yer alacağı "İstanbul'un Hazineleri" sergisi, Sultanahmet'te yer alan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) açıldı.

Ebru, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür sanatlarına ait örneklerin yer alacağı " İstanbul'un Hazineleri" sergisi, Sultanahmet'te yer alan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) açıldı.

Serginin açılışında konuşan Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar, sergi sanatçılarına teşekkür ederek, kurum olarak geleneksel sanatlar alanında eserlere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aytar, serginin Ramazan ayının ilk iki haftasında açık olacağını ve tüm sanatseverleri müzeye beklediklerini söyledi.

Sergi sanatçılarından Sadrettin Özçimi de etkinlikte emeği geçenleri tebrik ederek, serginin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıf Katılımın destekleri ve Türk Telekomun sponsorluğunda Dokusu Sanat Türk İslam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sergi, İstanbul'a sahip çıkma gayesiyle hazırlandı.

Sergide Özçimi'nin yanı sıra Cemali Gündoğdu, Elif Yanık Bayrakçı, Fatih Yeşil, Hanifi Dursun, İsmail Tirkeş, Mustafa Çelebi, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Ömer Faruk Özoğul, Ömer Şen, Said Abuzeroğlu, Saime Rikkat Çelebi ve Seyit Ahmet Bursalı'nın sergileniyor.

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Sultanahmet, İstanbul, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul'un Hazineleri', 14 Nisan'a kadar TİEM'de ziyarete açık olacak - Son Dakika


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