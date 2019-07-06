Son Dakika Haberleri: İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak
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İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak

4 dakika önce

İnşaatı halen devam eden ve belirlenen tarihten 9 ay önce, 2020 yılında hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hedefi, İstanbul ve Türkiye'yi sağlık alanında merkez konuma yükseltmek.

İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak, System.String[]
İnşaatı halen devam eden ve belirlenen tarihten 9 ay önce, 2020 yılında hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hedefi, İstanbul ve Türkiye'yi sağlık alanında merkez konuma yükseltmek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02 
Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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