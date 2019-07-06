İstanbul’un hedefi sağlığın başkenti olmak
4 dakika önce
İnşaatı halen devam eden ve belirlenen tarihten 9 ay önce, 2020 yılında hizmete girecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin hedefi, İstanbul ve Türkiye'yi sağlık alanında merkez konuma yükseltmek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:02
PTT'den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz
11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı