İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma
19 dakika önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:59
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kartal
'da veri girişlerinde, Kadıköy
'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.
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