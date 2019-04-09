Son Dakika Haberleri: İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma

İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma

19 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'un iki ilçesinde usulsüzlük iddiasına soruşturma, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da veri girişlerinde, Kadıköy'de de sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında, işlemi yapan görevliler hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:59 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal, Kadıköy, Ekonomi
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