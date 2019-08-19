Son Dakika Haberleri: İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

43 dakika önce

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü, System.String[]
Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Afganistan bayrağının renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.
Fatih Sultan Mehmet, Afganistan, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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