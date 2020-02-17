İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü - Son Dakika

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İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü
7 saat önce
Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Kosova'nın 12. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Kosova bayrağının renkleri olan mavi, beyaz ve sarıya büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.
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