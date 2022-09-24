İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

ZEMİN ALTI OTOPARK YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul'un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı. Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.