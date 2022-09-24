İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı

24.09.2022 04:18

İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan, Karaköy'deki 46 yıllık, 7 katlı otopark 00.00 itibarıyla hizmete kapatıldı. İBB'nin ekim ayında yıkım çalışmalarına başlayacağı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

ZEMİN ALTI OTOPARK YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul'un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı. Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.

Tam 46 yıldır Karaköy'ün simgesiydi! İstanbul'un ilk katlı otoparkı kapatıldı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı - Son Dakika
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