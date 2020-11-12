DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN

Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'de kuyumcuya giren kasklı iki kişi, iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı.

Olay, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen iki kişi cadde üzerindeki kuyumcunun önünde durdu. Motosikletten inen bir kişi silahla kuyumcu dükkanına girerek raflardaki bilezikleri istedi. Kuyumcu Uğur Karakoç hırsızın istediği bilezikleri verirken hırsıza müdahale etti. Müdahale sırasında hırsız Karakoç'u silahla kolundan vurdu. Bilezikleri alarak soyguncu olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan kuyumcu Uğur Karakoç, vatandaşlar tarafından çevredeki özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Karakoç'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık sırasında içeride bulunan Yetiş Karakoç ve olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.Polise ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınırken olayın görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu. Kuyumcu dükkanından 15 taneye yakın bilezik ve bir miktar da para çalındığı öğrenildi. Kuyumcu dükkanının yanında esnaf olan Bülent Toplar, "Kuyumcudan altın almaya çalışırken içeridekilerden biri müdahale ediyor. Müdahale sırasında kuyumcudaki genç kardeşimiz silahla kolundan yaralanıyor. Bir miktar da altın alıp iş yerinden kaçıyorlar. Henüz ne kadar altın aldıkları bilinmiyor ama hesaplanacak" dedi. Görgü tanıklarından Leyla Şahin "Dükkanın içerisindeydim. Dışarıdan sesler geldi ama nereden geldiğini çözmeye çalışıyordum. Dışarıya baktığımda adamın kaçtığını gördüm. Kuyumcudaki abi kolundan vurulmuştu. Hırsızın başında kask vardı. Ben sadece bir kişiyi gördüm o da kaçan kişiydi." dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Olay yeri -Polis ve olay yeri inceleme ekiplerin çalışması-Görgü tanıklarıyla röp.-Kuyumcu sahibi ve eşi sinir krizi geçirmesi-Yerdeki delillerden detaylar-Genel ve detaylar

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2- İSTANBUL'UN İLK SİGARA CEZALARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, Beyoğlu'nda polis aracı ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza yazıldı. Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı. Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler "Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sigara denetimi yapan polis ekipleri -Drone ile İngilizce ve Türkçe yapılan anonslar -Polis aracından sigara yasağının anons edilmesi -Sigara içenlere ceza yazılması -Ceza yazılan kişiler ile röportajlar -Genel ve detay görüntüler

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3- SİGARA YASAĞI BAŞLADI; MEMNUN OLAN DA VAR, İSYAN EDEN DE

Burçak BOZKUŞ-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK/ - Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın ardından uygulamadan memnun olanlar kadar, şikayet eden ve haberi olmayanlar da vardı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu. Bazı vatandaşlar, "Güzel bir karar. Olması gereken buydu" derken, bazıları ise, "Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar" dedi. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, "Bir daha içmeyiz ne yapalım" diye konuştu.

"YASAKLAR ÇİĞNENMEK İÇİNDİR"Beşiktaş'ta yaşayan ve yıllardır sigara içtiğini söyleyen Osman Kaya, "Yasak olsun. Yasaklar ne içindir? Çiğnenmek için. Yapacak bir şey yok. Bağımlıyız, bırakamayız. Sakin yere geçer içmeye devam ederiz. Şiddetle bağımlı olduğun zaman mecbur her yerde içiyorsun. Koronanın artması beni korkutmuyor. Neden korkayım? Çünkü ecel geldiği zaman bir şey bahane olur. Tedbir alırsın tamam ama hastalık bulaşacaksa kaçışın yok. Neden korkayım ki Allah'ın dediği olur" şeklinde konuştu.

"SİGARAYA ALIŞKIN BİRİ İÇİN ÇOK ZOR"Sigara içen bir başka vatandaş ise, "Dün akşam çıktı bu yasak evet ama sigaraya alışkın biri için çok zor. Dikkat edeceğiz tabi ki. Elimde var şu an doğru. Maske indiği için yasak sigara içmek evet ama sigarayı nerede içeceğiz? Kapalı yerde içemiyoruz, evde içemiyoruz, dışarda içiyoruz. Buna da bir şey yapılması gerekiyor" dedi.Kameraları görünce sigarasını söndüren manav Ali Korkmaz, uygulamadan haberi olmadığını söyledi. Korkmaz, "Yasak ise tamamdır. Söndüreyim. Bilmiyordum. Maske şu an yok evet sigara içtiğim için takmamıştım. İyi olmuş bu karar. Hem sigara sağlığa zararlı. Bence yerinde olmuş yani. Maskemi de takıyorum hemen. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"CEZA DA YAZILSA BEN İÇMEYE DEVAM EDECEĞİM"Yasaktan haberdar olan ve sigara içen vatandaşlardan Mustafa Top, "Kamuya açık alanda bizim kimseye bir zararımız yok köşede durarak sigara içiyoruz. Sigara içmek benim özgürlüğüm, içmemek de bir başkasının özgürlüğü. Sigaradan rahatsız ediyorsam mümkün olduğunca uzaklaşırım. Kapalı alanlarda bu kurala uyuyoruz zaten. Evde içemiyoruz, kapalı alanda içemiyoruz biz nerde içeceğiz. Ceza da yazılsa ben içmeye devam edeceğim" dedi. Sigara kullanan bir başka vatandaş ise, "Biz sigara tiryakilerinin kötü bir alışkanlığı bu maalesef. Otobüsten iner inmez sigara yakıyoruz. Doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ancak kafelerde daha fazla içiliyor oradaki denetimler artırılsa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"METROBÜSTEN İNER İNMEZ SİGARA YAKIYOR İNSANLAR"Yasaktan haberdar olmayan ve sigara kullanan Abdullah Erzen ise "Yasaktan haberim yoktu. Güzel bir karar. Ben de dahil olmak üzere çevreyi kirletiyoruz. Yasağa uyacağım ve dışarıda içmeyeceğim" derken, sigara kullanmayan bir vatandaş ise "Doğru bir karar ama vatandaşların bu kurala uyacağını düşünmüyorum. Beylikdüzü'nden metrobüse biniyorum her durakta sigara içen insanlar var. Metrobüsten iner inmez sigara yakıyor insanlar. Sadece virüs döneminde değil, her zaman bu yasağın uygulanması lazım" diye konuştu.

Görüntü dökümü----------------KLİP 1-Sigara içen insanlardan detaylar-Duraklardan detaylar-Vatandaş röportajı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay

KLİP 2-Sigara içen vatandaşlardan detaylar-Uygulama hakkında vatandaş röportajları-Genel ve detay

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ PARKTA 'SEMBOL' TARTIŞMASI: TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLADI

Hilal ÖZTÜRK - Müslim SARIYAR/İSTANBUL, - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükçekmece'de bir çocuk parkında terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlattı. Projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım'da tamamlanan Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı yenileme çalışmalarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Paylaşımda terör örgütünün sembolünü anımsatan yer döşemesi üzerinde spor aletlerinin olduğu bir fotoğraf kullanıldı. Belediyenin "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz" mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada sürede tepki çekti. İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbarlar Küçükçekmece Kaymakamlığı'na ulaştırıldı. Kaymakamlık dün yerinde inceleme yaparak, örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılmasının sağlandığını bildirdi. Soruşturma başlatıldığını belirten Küçükçekmece Kaymakamlığı ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Parkta terör örgütünün sembollerinin kullanıldığı tespitiyle başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında söz konusu projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Parkın yenileme çalışmalarını yapan taşeron firma ve işçilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. İşçilerin ifadelerinde "bize söylenildiği gibi yer döşemelerini yaptık" dedikleri belirtildi.