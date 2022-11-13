İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri patlama meydana geldi. Vatandaşların cadde üzerinde yoğun vakit geçirdiği sırada meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralandı.
Patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımız hemen çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise bölgede üst derece güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan caddedeki patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde patlamayı gören vatandaşların panik içerisinde kaçtığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika