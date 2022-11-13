İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı

13.11.2022 16:59
İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden İstiklal Cadddesi'nde meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Patlama anına ilişkin görüntüler de gün yüzüne çıktı.

İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri patlama meydana geldi. Vatandaşların cadde üzerinde yoğun vakit geçirdiği sırada meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralandı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımız hemen çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise bölgede üst derece güvenlik önlemi aldı.

PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan caddedeki patlama anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde patlamayı gören vatandaşların panik içerisinde kaçtığı görülüyor.

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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