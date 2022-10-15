İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

15.10.2022 23:09

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 katlı bir rezidansta çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. İBB Başkanı İmamoğlu, yangınla ilgili olarak "Yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

Kadıköy'de bir gökdelende yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

İmamoğlu'ndan Kadıköy'de gökdelende çıkan yangına ilişkin yüreklere su serpen paylaşım: Can kaybı yok

İMAMOĞLU: CAN KAYBI YOK

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde yüksek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun." dedi.

İmamoğlu'ndan Kadıköy'de gökdelende çıkan yangına ilişkin yüreklere su serpen paylaşım: Can kaybı yok
İmamoğlu'ndan Kadıköy'de gökdelende çıkan yangına ilişkin yüreklere su serpen paylaşım: Can kaybı yok
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Ekrem İmamoğlu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika


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