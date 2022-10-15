İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

Kadıköy'de bir gökdelende yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen bina ile çevredeki bazı binalar tahliye edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

İMAMOĞLU: CAN KAYBI YOK

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde yüksek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı olmadan tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi inceleme sonrasında netleşecektir, geçmiş olsun." dedi.