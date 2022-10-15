Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

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