Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler - Son Dakika
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Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler

15.10.2022 21:47

İstanbul Kadıköy'de ilçesinde bir rezidansın bir bölümü, boydan boya yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler - Son Dakika
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