Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti - Son Dakika
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Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti

04.08.2022 23:06
Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dorseli tır sokağın dar olması nedeniyle manevra kabiliyetini kaybedip trafiği felç etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dorseli tır sokağın dar olması nedeniyle manevra kabiliyetini kaybedip trafiği felç etti.

Kadıköy'de seyir halindeki tır akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı. Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı. Olayın yaşanmasıyla caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin' Kadıköy'de dronlu trafik denetimine takılan sürücü: 'Çekin güzel çekin'
Kaynak: İHA

Bahariye, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti - Son Dakika
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