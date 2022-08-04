Kadıköy'de seyir halindeki tır akşam saatlerinde Bahariye Caddesi tramvay yolunda mahsur kaldı. Arkasında dorsesi bulunan tır dönüş yapmak isterken dar sokakta sıkıştı. Manevra hakimiyetini kaybeden tır trafiği felç etti. Sıkışma üzerine trafik felç olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan tırı olduğu yerden kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri sokaktaki taşları kırdı. Olayın yaşanmasıyla caddede yoğun trafik kuyrukları oluşurken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahariye, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de sokakta sıkışan tır trafiği felç etti - Son Dakika

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