Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabı çıktı - Son Dakika

Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabı çıktı

07.12.2020 12:52
Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabı çıktı, System.String[]

Fatih Belediyesi, kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi ve Fatih'in ölümsüzleştiği eserler Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabında bir araya getirildi.

Fatih Belediyesi, kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi ve Fatih'in ölümsüzleştiği eserler Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabında bir araya getirildi. İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olan Fatih'in, kayıt altına alınmış kültürel birikimi Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabında bir araya getirildi. Ayşenur Erdoğan tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle Fatih'in semtleri ve mahalleleri belirlenerek; Roma, Bizans ve Osmanlı'dan kalma tarihi eserlerle ilgili kaynaklar tespit edildi. Daha sonra Fatih, Suriçi, Tarihi Yarımada ve onu oluşturan eserlerle ilgili birçok kurumla işbirliği çerçevesinde araştırmalar yapılarak, binlerce çalışma ortaya çıkarıldı. Genelden özele doğru sıralanan kitapta çalışmalar; kitap, tez, makale, kitap içi, ansiklopedi gibi tür ayırımı yapılmaksızın, hangi konu ile ilgili ise yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralandı.

Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabının takdim yazısında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in asırlar boyunca uygarlıklara ve imparatorluklara ev sahipliği yapan, "Şehirlerin Ecesi" ve "Sultanlar Şehri" gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul'un esasını teşkil ettiğine dikkat çekti. Başkan Turan, "Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinin dönüşümlerinden günümüze pek çok ölümsüz eser ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir belde haline gelen Fatih, bugün İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktasıdır. Asırlık mirasın sorumluluğu ile sunduğumuz bu çalışmanın amacı, Suriçi İstanbul'unun yani Fatih'in kayıt altına alınmış kültürel birikimini bir araya getirebilmektir. Bu vesile ile çalışmada emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunar, Fatih İlçesi üzerine yapılacak yeni çalışmalara vesile olmasını dilerim."


Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabı çıktı

Fatih Belediyesi, İstanbul, Fatih, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabı çıktı - Son Dakika


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