Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.