İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

29.08.2022 00:28
İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.

Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı.

Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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