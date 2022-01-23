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İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor - Son Dakika

İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor

23.01.2022 11:56
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor

İstanbul'da toplanarak bilinçsizce Kocaeli'nin Gebze ilçesine bırakılan başıboş köpekler vatandaşların kabusu oldu.

İstanbul'da toplanarak bilinçsizce Kocaeli'nin Gebze ilçesine bırakılan başıboş köpekler vatandaşların kabusu oldu.

İstanbul'da toplanarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki çeşitli mahallelere bırakılan köpekler çevreye tehlike saçıyor. Hem bazı vatandaşların taş ve sopalarla vurması hem de yeterince beslenememekten dolayı zamanla hırçınlaşan köpekler, bilinçsizce yol kenarına bırakılmaları sebebiyle kazalara da neden oluyor. Bu durumdan hem vatandaşlar hem de köpekler zarar görüyor. Toplu halde gezen başıboş köpekler çocuklara, okula gidip gelen öğrencilere, hatta yetişkin bireylere saldırıyor. Köpeklerden korktuklarını vurgulayan vatandaşlar, bu probleme bir çözüm getirilmesi gerektiğini söylediler.

"Buraya hep İstanbul bölgesinden köpek bırakıyorlar"

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Otlak, mahallelerinin en büyük sıkıntısının İstanbul'dan getirilen başıboş köpekler olduğunu dile getirdi. Otlak, "Hatta birkaç kişiye de saldırmışlar, yaralanmalar da oldu. Bütün birimlere söylememize rağmen hiçbir tedbir alınmıyor. Sadece 25-30 köpek lisenin ve ilkokulun önünde var. Buraya da yemek için geldiklerinde öğrenciler haliyle toplu olarak gidiyor okula, bu köpekler de toplu olarak öğrencilerin peşine koşuyor. Bu hayvanların sahiplendirilmesi veya hayvan barınaklarına götürülmesi lazım. Bunun çözüm olacağını düşünüyorum. Buraya hep İstanbul bölgesinden köpek bırakıyorlar. Ortama uyum sağlamaları zaman alıyor, bu da köpeklerin huysuzlaşmalarına sebep oluyor. Lütfen İstanbul'dan bu tarafa köpek getirip bırakmasınlar" dedi.

"Korkuyoruz, çöplerimizi atamıyoruz"

Başıboş köpekler yüzünden çocukların yalnız başına okula gidemediklerini, bazen de kendilerinden yardım istediklerini aktaran Abdülhekim Atmaz ise, "Ben de yardımcı olurken 3 hafta önce 3 tane köpeğin saldırısına uğradım, yere düştüm. Kurtulamadım, o an çok zorlandım. Kolum 3 haftadır ağrıyor. Bu konuda bir çözüm bulunması şart. Başıboş köpeklerin burada olması vatandaşlar için iyi değil. Biz site görevlileri olarak çöpleri erken saatlerde götürüp çöp bidonlarına boşaltmamız lazım. O vakitlerde çöp konteynırlarının yanında çok fazla köpek oluyor. Biz korkuyoruz, çöplerimizi atamıyoruz. Kadınlar ve çocuklar da bizden yardım istiyorlar, tek başlarına gidemiyorlar. Biz de yardım etmek zorundayız. Ama onlara yardım ederken bu sefer de bana saldırıyorlar" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor
İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor

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İstanbul, Kocaeli, Köpek, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un köpekleri Kocaeli'de korku saçıyor - Son Dakika


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