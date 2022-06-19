İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

19.06.2022 01:06
İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı - Son Dakika
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