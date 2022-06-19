İstanbul 'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.