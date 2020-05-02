İstanbul'un koronavirüs savaşındaki beyaz ordusu: Filyasyon ekipleri (1) - Son Dakika

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Bir pozitif vakanın temas ettiği onlarcasını 15 milyonluk şehirde didik didik araştırıp bulan ve izolasyona alınmaları ile 14 gün boyunca takiplerini sağlayan 3 bin kişilik ekipte doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanları, ikişer kişilik gruplar halinde çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günler de dahil her gün neredeyse 16 saate varan mesaileriyle koruyucu tulumlarla, kan ter içinde vaka avına çıkan ekipler, yeri geliyor tedavisi devam eden hastaların evine ilaçlarını götürüyor; yeri geliyor şüpheli vakalardan numune topluyor. Sağlık Bakanlığı'nın dijital uygulamaları sahayla birleştirmesi sayesinde hepsinin elinde tabletler ya da akıllı telefonlarla her bir ekip hangi vakaya gideceğini online harita üzerinden anında görebiliyor; bir vakadaki işi bittiğinde en yakın diğer vakaya bu sistemle yönlendiriliyor. Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), e-nabız ve Teletıp gibi uygulamaların birbirine entegre olması sayesinde izolasyona alınan vatandaşın taahhütnamesinin onam formu bile dijital ortamda alınıyor; böylece sağlık çalışanı ile pozitif vakaların teması en aza indirilmiş olunuyor. Ayrıca online harita üzerinden bir tıkla, hanki noktada kaç vaka var, hangi vakanın kaç temaslısı var ve temaslılarının harita üzerindeki konumları gibi bilgilere anında ulaşılabiliyor. İstanbul'da en fazla vakanın görüldüğü ilçelerden Bahçelievler'de görev yapan Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişiden oluşan 30 filyasyon ekibi, şimdiye dek 5 bini pozitif vaka olmak üzere, temaslılarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişinin tedavi ve izolasyon süreçlerini yönetti. Ekipleri yöneten Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, çalışmalarının bütün detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

- İstanbul