İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN 99. YIL DÖNÜMÜNDE TAKSİM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

İSTANBUL'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Taksim'de düzenlenen tören, İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Şükrü Nail Paşa'nın torunu Nilüfer Gökberk Tapan da katıldı. Çelenk koyulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

VALİ YERLİKAYA KURTULUŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 470 yıl cihan imparatorluğuna başkentlik yapan medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzun işgalden ve esaret zincirinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde sizleri kıvanç ve saygıyla selamlıyorum. İstanbul sadece bir şehir değil 1453'ten beri burçlarında şanlı sancağımızın dalgalandığı her bir köşesinde sesimizin yankılandığı şehirdir. İlk sözümüz, son nefesimiz, ekmeğimiz kadar kutsal, yeminimiz kadar vazgeçilmezdir İstanbul. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları Şükrü Nail Paşa'mızı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla yad ediyorum. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun diye konuştu.

İMAMOĞLU, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı. İmamoğlu İstanbul aziz milletimizin topyekün verdiği mücadele ile tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir dedi.

BAKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Ekrem İmamoğlu Göztepe-Ataşehir- Ümraniye metro hattı ile ilgili attığı tivite Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından karşılık verilmesi ile ilgili olarak Bu yazı onayı bir yıldır bekliyordu. Sosyal medya üzerinden bu konudaki duyurumuzu yaptık. Kendisi de bir hafta önce imzaladığını söyledi. Islak imzalı kağıt henüz kurumumuza ulaşmadı. Onu bekliyoruz. Sayın bakana teşekkür ederiz. Bahsettiğimiz hat Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Hattı dedi.

ATATÜRK'ÜN 1934 YILINDA KULLANDIĞI ARAÇ İLE SAMSUN'DAN GELDİ

İstanbul'un kurtuluşu için Samsun'dan arabası ile İstanbul'a gelen Muhammet Yıldırım Bu arabayı kendim yaptım. Bu araba 1934 yılında paşamızın o dönemde kullandığı aracın replikasıdır. Üzerindeki heykeller de Mustafa kemal Atatürk Samsun' a geldiğinde onu Samsun'da karşılayan Cevdet Yüzbaşıdır. Ben iyi bir Atatürkçü olduğum için böyle bir fikir aklıma geldi. Türkiye'yi gezerek arabayı tanıtmaya çalışıyorum dedi.

Tören sonunda Cumhuriyet Anıtı önünde toplu fotoğraf çekildi. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile son buldu.