İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece - Son Dakika

İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece

18.10.2020 07:34
İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, 'Küçükçekmece: Kuşların Evi' kitabını hazırlamakla kalmadı, gölün yakınlarında kuş gözlemevi kurdu.

Küçükçekmece Belediyesi, 'Küçükçekmece: Kuşların Evi' kitabını hazırlamakla kalmadı, gölün yakınlarında kuş gözlemevi kurdu. Böylece doğa turizmine katkı sağlamayı ve nesli tükenmekte olan canlılara destek olmayı amaçlıyor. Kitap Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü fotoğraflarıyla detaylı olarak tanıtıyor. Araştırmacılar, gezginler ve doğa kaşifleri için bir rehber olan kitabın yazarı Süreyya İsfendiyaroğlu, fotoğraflarıysa Prof. Dr. Ahmet Karataş derledi.

KİTAPTAN SEKİZ KUŞU YAKINDAN TANIYALIM...

Sazlıkların efendisi

Bıyıklı baştankara: Küçük ve uzun kuyruklu, beje çalan sarı bir saz kuşu... Göl için yerli bir tür. Yılın her zamanı görülebilir.

Onun için şehre inme zamanı

Dağkuyruksallayanı: Ağaç sınırına kadar her türlü orman içi suyu değerlendirir, daha çok kuytu vadileri tercih eder. Kışın deniz seviyesine kadar alçalır, şehirlerde parkları bile kullanır. Şimdi onlar için Küçükçekmece Gölü'ne inme zamanı.

Nüfusunun yüzde 11'i Küçükçekmece'de

Elmabaş patka: Kış dönemi Türkiye'de en çok görülen ördek türlerinden… Büyük sürüler oluşturabiliyorlar. 2016'da tüm Türkiye'deki nüfusunun yüzde 11'ine Küçükçekmece Gölü ev sahipliği yaptı. Ekim ortasından mart sonuna kadar Küçükçekmece'de.

Ötüşüne ömrünü adayanlar var

Saka: En çok tanınan ötücü kuşlardan… Otsu bitkilerin olduğu ağaçlık alanlar, bozkırlar, bahçeler ve köylerde görülür. Sonbaharda otsu bitkilerin tohumlarıyla beslenir. Göl çevresinde yarı kırsal yaşam alanlarında bulabilirsiniz.

Sonradan İstanbullu

Dikkuyruk: Nesli küresel ölçekte tehlike altında, sonradan İstanbullu bir ördek türü. 2006'da 36, 2008'de 2, 2015'te 8 ve 2017'de 2 tane görüldü. Küçükçekmece'yi kendine mekan edinmiş durumda.

Havada asılı kalıyorlar

Yalıçapkını: Tatlı su kenarlarında ürer, lagünler ve deniz kıyısını severler. Küçükçekmece Gölü'nde onlar için her şey var. Sonbahar ve kış boyunca görülebilir. Bir tünekten ya da havada asılı kalarak sığ sularda balık arar, avını suya hızlı bir şekilde dalarak yakalar.

Kentin yeni sakinleri

Flamingo: Küçük kabuklularla beslendikçe renginin kırmızıya dönmesi nedeniyle onlara allıturna da deniyor. Yakın zamana kadar İstanbul'da görülmüyorlardı. İklim değişikliği onları buralara kadar sürdü. Küçükçekmece Gölü'nde 60 kadarı var.

İyi bir yüzücü ve dalgıç

Bahri: Uzun boyunlu, zarif görünümlü bir kuş! Silueti uzaktan Z harfini andırıyor. İyi bir yüzücü ve dalgıç… Kur davranışları görülmeye değer. Sayıları artıyor. Göldeki sazlık alanlarda ürüyorlar.

İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece
İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece
İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İstanbul'un kuş bankası Küçükçekmece - Son Dakika Magazin

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