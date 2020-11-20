İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

20.11.2020 09:57
İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj         
09:39
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar         
08:50
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi         
07:20
Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu         
00:55
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı         
20:47
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı         
20:10
Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti         
19:05
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 10:03:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei