İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul\'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyinde bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

KIRKLARELİ'NDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, arama çalışmalarının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan bölgede 6 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

MGM, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Kırklareli için turuncu, Edirne ve Tekirdağ için ise sarı kodlu uyarı vermişti.Bu illerde yaşayan vatandaşlardan kuvvetli yağış sonucu gerçekleşebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istenmişti.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
19:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:10 İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
19:06 Yeni transferler için karar verildi! İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu
18:55 Trabzon'da bir kadın, hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaret etti
18:44 Fiyatı dudak uçuklatıyor! Icardi'nin satın aldığı arabadan dünyada sadece 3 tane var
18:16 Eski bakanlardan Necmettin Cevheri vefat etti
18:03 Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
17:39 Çanakkale'de yağışla birlikte dere yatağı taştı, kara yolu ulaşıma kapandı
17:32 Fredrik Midtsjö Pendikspor'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 19:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement