Son Dakika › Güncel › İstanbul'un lüks caddesinde gece boyu korona virüs temizliği - Son Dakika
İstanbul'un lüks caddesinde gece boyu korona virüs temizliği
1 saat önce
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi başta olmak olmak üzere birçok yerde önlemlerini arttırdı.
İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi başta olmak olmak üzere birçok yerde önlemlerini arttırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında Anadolu yakasında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi başta olmak üzere yaka genelinde caddeleri deterjanlı su ile yıkama ve dezenfekte etme çalışmaları devam ediyor. İstanbulluların evlerine çekilmesini değerlendiren belediye ekipleri araç trafiğinin azalmasıyla cadde ve sokakları baştan sona temizliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:36 Kaynak: İHA
Son Dakika (Özel) Taksim'de yasak sonrası Tom Jerry çizgi film gerçek oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak