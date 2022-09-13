İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ormanlık alanda ağaç kesildiğini öne süren mahalleli duruma isyan etti. Gelen tepkiler üzerine ağaçları kesen şahıslar ise iddiaya göre odunları toprak altına gömdü.
Yaşanan olaya tepki gösteren bir mahalle sakini ise konu hakkında "Ağaç kesimi çok fazlalaştı. Bir taraf tamamen kel bırakıldı. Biz de site sakinleri olarak kalktık buraya geldik" dedi. Bir süre sonra site sakinlerinin ormanlık alana girmek istemesi üzerine şahıslar ile işletme sahibi arasında gerginlik çıktı. Yaşanan durum sonrası açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini "Bebek arabam tekmelendi, buraya giremezsiniz, bütün orman benim diyerek engellendik" ifadelerini kullandı.
Yaşanan gerginlik sonrası konuşan bir başka site sakini ise, "Buralar ağaçtı, maalesef buraların hepsini kestiler. Yakalanmamak adına da kestikleri ağaçları arazinin altına gömdüler" şeklinde konuştu.
Öte yandan konu hakkında işletme tarafı da açıklamalarda bulundu. Arazide herhangi bir ağaç kesimi olmadığını belirten işletmeci, "Biz bu araziyi 24 seneliğine kiraladık. Kelleştirilmiş alanda da bizim kendi projemiz var orada herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değil" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ormanda ağaç kesildiği iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı - Son Dakika