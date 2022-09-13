Ormanda ağaç kesildiği iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ormanlık alanda ağaç kesildiğini öne süren mahalleli duruma isyan etti. Gelen tepkiler üzerine ağaçları kesen şahıslar ise iddiaya göre odunları toprak altına gömdü.

ORMANLIK ALANA GİRMEK İSTEYİNCE GERGİNLİK ÇIKTI

Yaşanan olaya tepki gösteren bir mahalle sakini ise konu hakkında "Ağaç kesimi çok fazlalaştı. Bir taraf tamamen kel bırakıldı. Biz de site sakinleri olarak kalktık buraya geldik" dedi. Bir süre sonra site sakinlerinin ormanlık alana girmek istemesi üzerine şahıslar ile işletme sahibi arasında gerginlik çıktı. Yaşanan durum sonrası açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini "Bebek arabam tekmelendi, buraya giremezsiniz, bütün orman benim diyerek engellendik" ifadelerini kullandı.

"KESTİKLERİ AĞAÇLARI ARAZİNİN ALTINA GÖMDÜLER"

Yaşanan gerginlik sonrası konuşan bir başka site sakini ise, "Buralar ağaçtı, maalesef buraların hepsini kestiler. Yakalanmamak adına da kestikleri ağaçları arazinin altına gömdüler" şeklinde konuştu.

İŞLETME SAHİBİ KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan konu hakkında işletme tarafı da açıklamalarda bulundu. Arazide herhangi bir ağaç kesimi olmadığını belirten işletmeci, "Biz bu araziyi 24 seneliğine kiraladık. Kelleştirilmiş alanda da bizim kendi projemiz var orada herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değil" dedi.