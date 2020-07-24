İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi ziyarete açıldı - Son Dakika

İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi ziyarete açıldı

İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan türbesi yeniden açıldı.

İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan türbesi yeniden açıldı. Türbenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Edilen duaların ardından türbenin kapısı Göynük Kaymakamı Eyüp Güngör tarafından türbe ziyarete açıldı. Türbeyi ziyaret eden Kaymakam Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve din görevlileri dua okudu. Ardından türbe ziyaretçilere kapılarını açtı. Ayrıca açılışın ardından türbe önünde İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması münasebetiyle şükür kurbanları kesildi. Törene katılanlar daha sonra türbenin yanında bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne geçerek okunan Fetih Suresi'ne eşlik etti. Göynük Müftülüğü ilahi korosunca ilahi ve kasidelerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:13

Kaynak: AA

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