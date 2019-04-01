İstanbul'un mart enflasyonu yüzde 0.75 arttı
1 saat önce
İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.
İstanbul
'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11
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