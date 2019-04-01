Son Dakika Haberleri: İstanbul'un mart enflasyonu yüzde 0.75 arttı

İstanbul'un mart enflasyonu yüzde 0.75 arttı

1 saat önce

İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.

İstanbul'un mart enflasyonu yüzde 0.75 arttı, System.String[]
İstanbul'da 2019 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 0,75, toptan fiyatlar ise yüzde 0,71 oranında arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:11 

İstanbul, Ekonomi
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