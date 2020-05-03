İstanbul'un merkezindeki seralarda tarım başladı - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde organik ürünlere talep artarken, Bağcılar'da yüksek binaların arasında kalan seralarda ve tarım alanlarında da çiftçiler üretim faaliyetlerine başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede vatandaşlar da kendi tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda doğal ve organik ürünlere talep arttı. İstanbul'un merkez ilçelerinden Bağcılar'da ise seralarda doğal üretim başladı. Yüksek binaların arasında kalan seralarda çiftçilik mesleğini devam ettiren vatandaşlar, bir yandan da seraların yanında bulunan arazilerde ürün yetiştirmeye başladı. İstanbulluların dikkatini çeken organik tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü seralar havadan da görüntülendi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)