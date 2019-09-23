İstanbul'un meşhur sokak lezzeti kumpir artık Gazze'de

İstanbul'un meşhur sokak lezzetlerinden kumpir, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin yeni gözdesi oldu.

Filistinli Abir el-Hasini ve eşi Bilal'in sadece bir hafta önce açtığı kumpirci dükkanı, büyük bir başarı elde ederek şimdiden Gazze'nin güneyindeki meşhur mekanlar arasına girmeyi başardı.

Ana malzemesini patates ve kaşar peynirinin oluşturduğu kumpir, Gazze mutfağına yabancı olmasına rağmen tat avcılarının beğenisini topladı.

Aslında fen bilgisi öğretmeni olan 30 yaşındaki Hasini, kendi alanı dışındaki başarısız iş tecrübelerinden sonra bu projeyi geliştirdiğini anlattı.

AA muhabirine konuşan Hasini, Türkiye genelinde yaygın olan ve özellikle İstanbul'un sevilen sokak lezzetleri arasında sayılan kumpiri, Filistinlilerin damak tadına uygun dokunuşlarla hazırladığını belirtti.

Kumpiri sosisli, tavuklu ve sebzeli olmak üzere farklı iç malzemeleriyle sunduğunu ve buna göre fiyat aralığının 4-10 şekel (1-3 dolar) arasında değiştiğini söyleyen Hasini, fiyatının ucuz oluşunun Filistinlilerin ilgisinin yüksek olmasında etkili olduğuna işaret etti.

Açtığı kumpirci dükkanı ile ürünlerini sosyal paylaşım siteleri ve basın yayın organlarına verdiği reklamlarla tanıtan Hasini, bunun isimlerinin duyulmasında çok etkili olduğunu ifade etti.

Patatesleri özel fırında pişiriyor

Dükkanını sabah 09.00'da açan ve ilk olarak kumpir malzemelerini hazırlamaya başlayan Hasini, daha sonra patatesleri kumpir için özel tasarlanmış fırına yerleştiriyor.

Fırından çıkan sıcak patatesleri uzunlamasına ikiye yaran ve içine kaşar peyniri koyarak karıştıran Hasini, daha sonra müşterinin damak tadına göre iç malzemeleriyle dolduruyor.

Kumpir yapmayı Türk şeften öğrendi

Kumpir yapmayı Gazze'ye gelerek aşçılık atölyesi düzenleyen bir Türk şeften öğrendiğini söyleyen Hasini, kumpirci açma fikrinin bunun sonrasında geliştiğini ifade etti.

Maan Gelişim Merkezinin finanse ettiği proje sayesinde hayallerini gerçekleştiren Hasini, ilerleyen yıllarda projesini daha da büyüterek çalışan eleman sayısını artırmayı arzuladığını kaydetti.

Gelen müşterilere kumpirin nasıl yapıldığını ve malzemelerini anlatarak onları bu farklı sokak lezzetini tatmaya teşvik eden Hasini, dükkanının açılışının ilk haftasında günlük 80'den fazla kumpir sattığını aktardı. Hasini, bunun, ekonomik bunalımın yaşandığı Gazze'de yeni açılan bir yer için nispeten yüksek bir rakam olduğunu dile getirdi.