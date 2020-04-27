İstanbul'un meydanları haftanın ilk gününde sessizliğini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'un meydanları haftanın ilk gününde sessizliğini sürdürüyor
12 dakika önce
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk gününe sakin girdi.
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında, 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk gününe sakin girdi.
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27.04.2020 13:19:12. #1.13#
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