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"İstanbul'un Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:40 Kaynak: AA
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