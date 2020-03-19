İstanbul'un meydanları tenhalaştı - Son Dakika

İstanbul'un meydanları tenhalaştı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlar ve sahiller tenhalaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlar ve sahiller tenhalaştı.
Üsküdar Salacak ve Kadıköy sahilindeki kafeler, eğlence mekanları kepenk kapattı. Salacak Sahilinde Kız Kulesi karşısında bulunan kafelerin kapatılmasının ardından sahil de boşaldı.
Vatandaşların sokağa çıkmamasının ardından, Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlardaki bazı toplu taşıma araçlarının da boş olduğu dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:22 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun