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İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim, Eminönü ve Sultanahmet Meydanı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:37 Kaynak: AA
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