Sultanahmet Camisi

Ayasofya Müzesi

Sultanahmet Meydanı

Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.