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İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" - Sultanahmet / Taksim
6 saat önce
Sultanahmet Camisi Ayasofya Müzesi Sultanahmet Meydanı Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...
Sultanahmet Camisi
Ayasofya Müzesi
Sultanahmet Meydanı
Taksim Meydanı Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Sultanahmet Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:49 Kaynak: AA
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