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İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Eyüp Sultan camii Galata Köprüsü Eminönü Mısır çarşısı Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan...
Eyüp Sultan camii
Galata Köprüsü
Eminönü
Mısır çarşısı
Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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