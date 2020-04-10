Eyüp Sultan camii

Galata Köprüsü

Eminönü

Mısır çarşısı

Taksim Meydanı İSTANBUL - Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.