İstanbul'un meydanlarındaki sakinlik havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'un meydanlarındaki sakinlik havadan görüntülendi

Zeki GÜNAL / KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un meydanları boş kaldı.

Zeki GÜNAL/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un meydanları boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü ve Karaköy'deki sakinlik havadan görüntülendi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul'un tarihi meydanları ve sokaklarındaki sakinlik göze çarptı. İnsan kalabalığının çok yoğun olduğu Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının sıra sıra dizildiği Galata ve Unkapanı Köprüsü ile her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı'yla İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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