Son Dakika Haberleri: İstanbul'un mis kokulu festivali Floralfest sona erdi!
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İstanbul'un mis kokulu festivali Floralfest sona erdi!

1 saat önce

Bu yıl Grapevent organizasyonuyla üçüncü kez 7 Eylül tarihlerin Tomtom Desinghood'da düzenlenen festivali Floralfest, çiçek tutkunlarının yoğun katılımla sona erdi.

İstanbul'un mis kokulu festivali Floralfest sona erdi!, System.String[]

Bu yıl Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek çiçek festivali Floralfest, 7 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok değerli konuğundan katılımıyla çiçek tutkunlarına kapısını açtı.

Festivalin açılışını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasında; Beyoğlu Belediyesi olarak Floralfest'e ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek festivalin slogan cümlesinin "Beyoğlu'nda çiçeklerin dili hakim olsun" diyerek sözlerine devam etti.

Türkiye'nin en iyi çiçek tasarımcıları ve butik çiçekçilerinin yanı sıra mobilya, aksesuar gibi farklı alanlarda 67 markanın yer aldığı festivalde, 100'ü aşkın konsept çiçek tasarımı yer aldı. Çiçek tutkunlarının akınına uğrayan festivalde ziyaretçiler, konsept çiçek tasarımlarıyla fotoğraf çektirirken çiçekler hakkında detaylı bilgiler aldı ve trendler hakkında bilgi edindiler.

Hayatımızın her anında çiçeğin varlığını kanıtlayan festivalde katılımcı markaların stantlarının yanı sıra çiçeğe dair gerçekleşen atölyelere de ilgi oldukça yoğundu.

Festivalin lansmanında nostajik tramvay çiçeklerle süslendi

6 Eylül Cuma günü Floralfest'in lansmanı kapsamında çiçeklerle süslenen Beyoğlu'nun nostajik tramvayı, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla İstiklal Caddesi'nde ilk seferini gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu seferde Yıldız, Beyoğlu sakinlerini ve ziyaretçilerine çiçek dağıttı.

Floralfest'in bu yılki destekçileri arasında Beyoğlu Belediyesi'nin yanı sıra, addresistanbul, Maison Française, Elle Decoration, Evim, Birikim Süs Bitkileri, Asya Lale, Arya ve Vernel Max yer aldı.

Baharın habercisi Floralfest, ilkbahar aylarında çiçek tutkunlarıyla yeniden buluşacak.

Haydar Ali Yıldız, Türkiye, Beyoğlu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:12 Kaynak: Bültenler
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