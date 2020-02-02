İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı - Son Dakika Ekonomi

İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı

16 dakika önce

İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 oranında arttı.

İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı, System.String[]

İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 oranında arttı. Bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 6.92'lik oranla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında kaydedildi.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor
Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 13:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]