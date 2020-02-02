İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı
16 dakika önce
İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 oranında arttı.
İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 oranında arttı. Bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 6.92'lik oranla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38
Son Dakika İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor