İstanbul’un ocak enflasyonu açıklandı

İTO'nun açıkladığı İstanbul enflasyonu verilerine göre, perakende fiyatları ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 oranında arttı. Bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 6.92'lik oranla sağlık ve kişisel bakım harcamalarında kaydedildi.