İstanbul'un ormanlarında havadan ve karadan kontroller devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'un ormanlarında havadan ve karadan kontroller devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama ihtimaline karşı havadan ve karadan kontroller gerçekleştirdi. Belediye, orman muhafaza ve zabıta ekiplerince İstanbul'daki ormanlık alanlar kontrol edildi ve önleyici çalışmalar gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Kartal, Göztepe, Maltepe, Çekmeköy ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan ormanlık alanlarda, tabiat parklarında ve mesire alanlarında olası yangın ve kundaklama ihtimaline karşı havadan ve karadan ring halinde olmak üzere kontroller ve önleyici faaliyetlerde bulundu. Yangın ihtimaline karşı yürütülen çalışmalar belediye, orman muhafaza ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, atlı birlikler ve polis köpekleriyle, TOMA'larla da desteklenerek karadan da kontrollerde bulunuldu.