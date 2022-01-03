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İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı - Son Dakika

İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı

03.01.2022 10:59

Kağıthane'de yaşanan olayda 23 yaşındaki Sefkan Çelik, gece saatlerinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden kurşun isabet eden genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şahsın çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetin yaptığı soruşturmalar kapsamında Çelik'in öldürüldüğü yerde daha önce de silahlı çatışmaya girdiği tespit edildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 23 yaşındaki Sefkan Çelik gece saatlerinde sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Bir otomobilden 3 saldırgan Sefkan Çelik'e kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Sefkan Çelik başına 2 adet ve sağ ayağına 1 adet isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanırken, Oğuzhan Günbay (33) ise sol dizinden ve sağ ayak topuğuna isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde öldürüldü

BAŞINDAN VURULAN GENÇ KURTARILAMADI

Olayın ardından saldırganlar kaçarken yere yığılan Çelik, çevredeki vatandaşların yardımıyla taksiye bindirilerek Kağıthane Devlet Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Sefkan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif yaralı Günbay ise Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde öldürüldü

KURŞUN ENSESİNDEN GİRMİŞ

Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, "Gelip sıkıyorlar, kurşun ensesine, kafasına geliyor. Yanında biri daha varmış. Aralarında daha önceden bir husumet varmış diye biliyorum, onlar da boş bir anını yakalayıp düşürmüşler, sıkmışlar. Tam bu sokağın başında çiğköftecinin oradan arabayla gelip bu sokağa doğru sıkıyorlar. O da çiğköftecinin karşı tarafında duruyor. Bir tane ensesinden, kafasının arkasından kurşun yiyor, hastaneye yetiştiriyorlar ölmeden ama ağır yaralı olduğu için kurtaramıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde öldürüldü

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE DAHA ÖNCE ÇATIŞMAYA GİRMİŞ

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın geliş ve kaçış istikametine yönelik güvenlik kamera çalışması yapan polis ekipleri, görgü şahitlerinin de ifadesi aldı. Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik'in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Çatışma anları kameralara saniye saniye yansırken, otomobilden ateş açan saldırganın ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Cinayet Büro Amirliği, Kağıthane, Saldırı, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı - Son Dakika
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