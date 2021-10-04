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İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi - Son Dakika

İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

04.10.2021 16:26

Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet, park halindeki iki otomobile çarparak durabilir. Kazada yan yatan kamyonette bir kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü.

Şişli Sarı Çiçek sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında edinilen bilgiye göre yokuş yukarı çıkan kamyonet yokuş aşağıya kayarak park halindeki 2 otomobil, aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

"YOKUŞ YUKARI ÇIKARKEN FRENİ PATLAMIŞ"

Mahalle sakini Onur Çetintaş'tan "Kamyonet yokuş yukarı çıkarken freni patlamış. Park halindeki iki otomobile çarpmış. Bir otomobil apartman boşluğuna düşmüş. Bir kişi hafif yaralanmış" dedi.

Şengül Odabaş "Biz sesi duyduk. Dışarı çıkınca bu hali gördük. Çok korktuk. Şoföre üzüldük. Vatandaşlar şoförü kamyonetten dışarı çıkardılar. Daha sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. İki aracın biri apartman boşluğuna düşmüş diğeri de yan tarafa. İyi ki kaza sırasında orada kimse yokmuş. Burası işlek bir yol. Aslında tek yön ama dinleyen yok. Her taraftan giriyorlar" diye konuştu.

İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

Kamyonet, Otomobil, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un ortasında korkunç kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi - Son Dakika


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