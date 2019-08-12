Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'UN PLAJLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR
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İSTANBUL'UN PLAJLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

4 dakika önce

Kurban Bayramının ikinci gününde İstanbullular plajları doldurdu.

İSTANBUL'UN PLAJLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR, System.String[]
Kurban Bayramının ikinci gününde İstanbullular plajları doldurdu. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktı. Öğle saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular rüzgarlı havaya rağmen denizden çıkmadı.
Kurban Bayramının 1.gününde boş kalan Küçükçekmece Menekşe plajı ikinci günde çevre sakinleriyle doldu. Öğle saatlerinden itibaren plaja gelmeye başlayan İstanbullular, gün boyu denize girerek serinledi. Rüzgarlı havaya aldırmadan denize giren İstanbullular, arkada bulunan alanda da mangal yaktı. Çoluk çocuk plajı dolduran İstanbullular, akşam saatlerine kadar denizin keyfini çıkardı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
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