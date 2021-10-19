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İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor - Son Dakika

İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor

19.10.2021 12:31

İstanbul Arnavutköy'e kaçak şekilde dökülen moloz yığınları, hem bölgedeki vatandaşların hem de sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oluyor. Yol ortasına dökülen molozları fark edemeyen sürücüler, kaza geçiriyor. Kazalar nedeniyle ciddi yaralanmalar olduğu açıklandı.

İstanbul'un son dönemde rağbet gören ilçeleri arasında yer alan Arnavutköy'de kaçak dökülen molozlar nedeniyle korkutan görüntüler ortaya çıktı. Düzensiz dökülen moloz yığınları yüzünden hayvanlarını otlatamayan bölge sakinleri,yığınları görmeyen araçların da kaza geçirdiğini ifade etti. Soruna çare bulunması isteniyor. Hafriyat tepecikleri oluşan Hacımaşlı Mahallesi de havadan görüntülendi.

İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor

ÇİFTÇİLER ZOR GÜNLER YAŞIYOR

İnşaat alanlarından aldıkları moloz atıkları ve dolgu topraklarının döküm sahası yerine kaçak bir şekilde Arnavutköy'deki Hacımaşlı Mahallesi'ne döküldüğü ihbarını alan Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kaçak döküm yapılan alana geldiğinde hafriyat kamyonlarını göremedi. Dorselerindeki hafriyatları dökerek kaçan sürücülerin tespiti için zabıta ekipleri çalışma başlattı. Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin kaçak döküm nedeniyle mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi.

İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor

"11 AY SONRA GERİ ALINACAKTI"

Arazinin 2018 yılında Terkos - İkitelli İsale Hattı İnşaatı işinde kazıdan çıkan dolgu toprağın 11 aylık süre ile geçici depolama alanı olarak kullanılmak üzere İSKİ'ye tahsis edildiğini söyleyen Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "11 ay süresince İSKİ bu alana hafriyat toprağı dökecek ve ardından da 11 aynın sonunda bu döktüğü toprağı bu araziden geri alacaktı. Ancak 11 ayın sonunda bu süre biraz daha uzatıldı. Gelinen noktada bu alana hafriyat dökme izni bitmiş olmasına rağmen hala onlarca hafriyat kamyonu buraya gelerek döküm yapıyor. Üstelik kaçak bir şekilde, yasa dışı bir şekilde yapıyorlar bunu" dedi.

İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor

"ARAÇLAR KAZA YAPIYOR"

Mahallesinin adeta kaçak döküm cenneti olduğuna dikkat çeken Pekçetin, "Süre bitmesine rağmen buradaki hafriyat toprağı alınmadığı gibi ellerine çeşitli fişler alarak gelen hafriyat kamyonun sürücüleri, sanki yasal bir iş yapıyormuş gibi buraya döküm yapıyor. Aynı anda onlarca kamyon geliyor. Biz gerekli yerlere şikayet ediyoruz ancak yetkililer gelene kadar kamyonlar kaçıp gidiyor. İşi oldukça abartarak yol ortasına bile döküyorlar. Özellikle gece saatlerinde mahalle sakinlerimiz araçlarıyla seyir halindeyken yol ortasına dökülen hafriyat yığınlarını fark edemeyerek zaman zaman kaza geçiriyorlar" dedi.

İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor

MOLOZ YIĞINLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın yakınına dökülen hafriyat yığınları drone kamerasıyla da havadan görüntülendi. Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kamyonların girişini engellemek için yol kenarına iş makineleri ile çukurlar açtı.

İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor
İstanbul'un gözde ilçesi Arnavutköy'de korkutan manzara! Fark etmeyen araçlar takla atıyor
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul, İnşaat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor - Son Dakika
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