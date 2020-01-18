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"İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir."
(İHA)
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