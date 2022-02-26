İstanbul'un rayları 5 yılda mega kenti 207 kez taşıdı - Son Dakika

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığına ait raylı sistemler, 5 yılda 3 milyar 280 milyon 206 bin 737 yolcu taşıdı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İBB'den aldığı bilgiye göre, İstanbul Marmaray, metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri kullananların sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı. Bu kapsamda, raylı sistemleri tercih eden yolcu sayısı 2017'de 664 milyon 200 bin 519, 2018'de 730 milyon 875 bin 414, 2019'da 828 milyon 749 bin 711, 2020'de 466 milyon 505 bin 671 kişi oldu. Yolcu sayısı, geçen yıl ise 589 milyon 875 bin 422 olarak kaydedildi. Bu çerçevede, 5 yılın verileri dikkate alındığında, raylı sistemlerle taşınan yolcu sayısı 3 milyar 280 milyon 206 bin 737 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2021 yılında 15 milyon 840 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Buna göre raylı sistemlerle 5 yılda kentin nüfusunun 207 katına denk gelen yolcu taşındı.

Marmaray 2021'de 115 milyon 320 bin yolcu taşıdı

Gebze- Halkalı banliyö hattında (Marmaray) 2017 yılında 63 milyon 63 bin, 2018 yılında 67 milyon 799 bin, 2019 yılında 124 milyon 270 bin, 2020 yılında 85 milyon 180 bin ve 2021 yılında 115 milyon 320 bin yolcu taşındı. Marmaray ile toplamda 5 yılda 455 milyon 632 bin kişi yolculuk yaptı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının başında gelen metro, 2021 yılında 324 milyon 943 bin 809 kişi taşıdı. Geçen yıl, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında 92 milyon 395 bin 201, M2 Yenikapı- Hacıosman hattında 93 milyon 671 bin 790, M3 Başakşehir-Kirazlı-Olimpiyatköy hattında 15 milyon 652 bin 859, M4 Kadıköy-Tavşantepe hattında 47 milyon 600 bin 844, M5 Üsküdar-Çekmeköy hattında 48 milyon 71 bin 741, M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi hattında 2 milyon 605 bin 635, M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey hattında 22 milyon 542 bin 300, kısmi olarak açılan M9 Ataköy- İkitelli hattında 2 milyon 403 bin 439 kişi yolculuk yaptı.

İstanbul'da hizmet veren tramvaylarda ise geçen yıl 146 milyon 29 bin 823 kişi yolculuk gerçekleştirdi.

T1 Bağcılar- Kabataş hattında 99 milyon 619 bin 825 kişi taşınırken, bu sayı T4 Topkapı-Mescidi Selam hattında 42 milyon 159 bin 199 ve T3 Kadıköy- Moda hattında 515 bin 102 kişi oldu. T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında geçen yıl 3 milyon 735 bin 69 kişi yolculuk yaptı.

F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında ise aynı yıl 2 milyon 518 bin 179 kişi, Eyüp-Piyerloti ve Maçka-Taşkışla teleferik hatlarında ise 1 milyon 63 bin 611 kişi taşındı.