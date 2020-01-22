"İstanbul'un Renkleri" sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İstanbul'un Renkleri' sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika

"İstanbul'un Renkleri" sergisi Maltepe'de açıldı

6 saat önce

Ressam Zhana Sabdenova'nın, "İstanbul'un Renkleri" isimli yağlı boya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Ressam Zhana Sabdenova'nın, " İstanbul'un Renkleri" isimli yağlı boya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Sabdenova eserlerinde, İstanbul'un güçlü ruhunu, tarihini ve gizemli yanlarının nasıl nefes aldığını aktarmaya çalıştığını söyledi. Sergide Sabdenova'nın, İstanbul'un tarihi mekanlarını, Kadıköy'ü, Büyükada'yı, Galata'yı, İstiklal Caddesi'ni, Boğaziçi'ni resmettiği tabloları, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Natürmort, peyzaj çalışmalarına da yer veren sanatçının, canlı renkleri ile dikkat çeken ayçiçeği tarlasını resmettiği tablosu, sanatseverlerin ilgisini topladı. Sergi 3 Şubat'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

İstanbul, Maltepe, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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