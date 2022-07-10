İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyada gündem oldu

10.07.2022 15:44
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyada gündem oldu

Dünden beri İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt, Beykoz ve Silivri başta olmak üzere bazı ilçelerde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar İBB Başkanı'nın tatilde olduğunu öne sürerken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrası birçok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı. En çok hasarın görüldüğü Esenyurt'ta İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunup açıklama yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahada gözükmemesi merak konusu oldu.

Geçtiğimiz kış İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu akşam İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giden,2019 yılında İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçenin sel sularının altında kaldığı gün Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu bu konularla tepkilerin odağında yer almıştı.

MUĞLA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bugünse sosyal medyada çok sayıda İstanbullu, İmamoğlu'ndan dün akşamdan beri herhangi bir açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğunu ileri sürdü.

"İMAMOĞLU NEREDE?" SORUSU TT OLDU

Kısa sürede İBB Başkanı hakkında binlerce tweet atılırken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturdu.

O paylaşımlardan bazıları:

YORUMLAR
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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