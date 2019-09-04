İstanbul'un sanat ajandasına Brothers damgası

Sanat, basın, cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan gecede, Esma Sultan Yalısı'nı 3 boyutlu bir tuvale dönüştüren kapsayıcı video mapping gösterisi büyük heyecan yarattı.

Dostluk, kardeşlik ve cömertlik değerleriyle bir araya gelen Brothers topluluğu, sponsor olduğu Contemporary Istanbul'un hemen öncesinde, İstanbul'un yeni sanat sezonunun açılışı niteliğinde, etkileyici bir etkinliğe imza attı. Sanat, basın ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ağırlandığı gecede, "İskoçya'nın 85 Aroması" temalı, zengin kültür, tarih, muhteşem doğa ve eşsiz aromaların çağrışımlarını içeren 3 boyutlu kapsayıcı bir video mapping gösterisi gerçekleşti. Esma Sultan Yalısı'nın duvarlarının tuval olarak kullanıldığı, viyolonsel, piyano ve soprano performansların eşlik ettiği, 3 boyutlu video mappping gösterisi izleyicilerden büyük beğeni ve alkış topladı.

Sanat, basın ve cemiyet hayatının önde gelenlerinin ağırlandığı gecenin konukları arasında Selçuk- Evin Tümay, Ahmet Güneştekin, Ali-Rabia Güreli, İnci Aksoy Arzum Onan- Mehmet Aslantuğ, Mirgün Cabas, Levent Erden, Bedri-Sibel Baykam, Hasan Bülent Kahraman, Yasemin Özkaya, Aslı Pamir, Emin Hitay, Ferhan İstanbullu ve Elif Dürüst gibi isimler yer aldı

Esma Sultan'daki büyülü atmosfere imzasını atanlardan biri de farklı etkileşimlerin izlerini taşıyan müziğiyle Akın Sevgör oldu. Müzisyen, gecedeki canlı performansıyla 12 Eylül'de çıkacak yeni albümü Formation'ı ilk kez dinleyicilerin beğenisine sundu. Gecenin konukları arasında ünlü isimler, sanat camiasının önde gelenleri ve sanat koleksiyonerleri yer aldı.

Güreli: "İstanbul sanat haritasında görkemli bir konuma yükseliyor"

Gecenin açılış konuşmasını Ferhan İstanbullu yaptı. Etkileyici bir gökyüzüyle başlayıp usul usul yağan bir yağmurla devam eden, sonrasında güzel bir havada ormanda yürüyormuş hissi yaratan ve mahzende son bulan video mapping'in izleyiciyi anında içine aldığına değinen İstanbullu sözlerine şöyle devam etti: "Contemporary Istanbul ile çok seçkin bir iş birliğine imza atan Brothers ile birlikte önümüzdeki günlerde de sanatla dolu, keyifli zamanlar geçireceğiz. Bu gecenin özel olarak kıymeti, İstanbul'un sanatla geçecek, en hareketli günlerinin müjdecisi, sanat sezonunun açılışını temsil etmesinden de kaynaklanıyor."

İstanbullu'nun ardından sahneye çıkan Contemporary Istanbul Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli "Contemporary Istanbul 14. yaşına giriyor. Bu yıl Arter İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin açılışı gibi İstanbul'u yeryüzü sanat haritasında görkemli bir konuma yükseltecek çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Contemporary Istanbul'da 500 sanatçı ile 75 sanat galerisinden binlerce eser yer alacak. Sanata yatırım geleceğe, çocuklarımıza yatırımdır. Bu geceyi birlikte gerçekleştirdiğimiz Brothers, Contemporary Istanbul içinde House Of Brothers lounge'ı ile de aramızda olacak" dedi.