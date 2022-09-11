Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'taki bir dairede kiracı olarak oturan R.K, üst katındaki balkona asılan halıdan rahatsız olduğu gerekçesiyle tartıştığı ev sahibi Muhammed Ali ve babası Adem Ebik'e silahla ateş açmış, Muhammed Ali Ebik olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Eskipazar, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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