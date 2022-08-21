Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yunus Emre Mahallesi Şafak Sokak'ta, kamyon şoförlerinin kaldığı bir gecekondunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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